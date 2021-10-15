بـ عباءة صفراء.. دنيا بطمة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدت فيها بإطلالة أنيقة.



وظهرت دنيا بطمة بعباءة أنيقة باللون الأصفر المطعم باللون الأسود، أبرزت جمالها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، مع اللون البيج الغامق الأنيق للشفاه، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

وتصدر اسم دنيا بطمة محرك البحث “جوجل”، بعد وصول مشاهدات برومو أغنيتها الجديدة “حب المصالح” إلى ما يقرب من مليون مشاهدة عقب طرحه على موقع “يوتيوب”.



وطرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمة الجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك، وعلق عليه: "قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة".



وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل، وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.



يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.