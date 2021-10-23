عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل حسنين رئيسًا لنادي دسوق الرياضي.. وإيهاب عارف نائبًا

عادل حسنين
عادل حسنين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، فوز عادل حسنين محمد حسين، وشهرته «عادل حسنين» بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، وإيهاب عبد الرؤوف محمد عارف، وشهرته «إيهاب عارف» نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي، وعصام وجيه عرجاوي مرعي، وشهرته  «عصام مرعي» أميناً للصندوق.

 

كما أعلنت اللجنة فوز كل من بمقاعد العضوية «فوق السن»، حسام الدين صبري حميدة، وعمرو محمد محمود الصياد، وشهرته «عمرو الصياد»، إسلام إبراهيم خليل الحوشي، وشهرته «إسلام الحوشي»، وهدى عبد العزيز برهامي ليمونة، وشهرتها «هدى ليمونة»، ومحمود محمد نجيب بسيوني غلمش، وشهرته «محمود غلمش».

فرج عامر يعلن إيقاف حكم استبعاده من انتخابات نادى سموحة

جايز تحصل مفاجآت.. عمرو أديب عن ترشيح الخطيب لرئاسة الأهلي: ما أوعدكوش بمنافسة قوية

 بينما فاز بمقعدي العضوية «تحت السن» عبد الحليم أحمد محمد ضيف الله، وشهرته «عبد الحليم ضيف الله» ومعتز عبد الله بسيوني أبو كيلة، وشهرته «معتز أبو كيلة».
 

يذكر أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن لهم حق التصويت 5111 عضوًا، حضر منهم 2789 ناخبًا، وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة 2438 صوتًا، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 351 صوتًا.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ اللجنة القضائية رئاسة رئيس مجلس إدارة عصام مرعي مجلس إدارة النادي نادي دسوق

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تأخر صرف مستلزمات الإنتاج في كفر الشيخ

الأسبوع المقبل .. فصل الكهرباء عن بعض القرى في كفر الشيخ

مدير مستشفى كفر الشيخ العام يشدد على حسن معاملة المرضي .. صور

فحص 136 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات في كفرالشيخ

فحص 50 ألف سيدة حامل خلال مبادرة دعم المرأة والجنين بكفر الشيخ

حملات مكثفة لتعقيم وتطهير دورات المياه بمساجد كفر الشيخ.. صور

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يواصل لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم.. صور

«زراعة كفر الشيخ» تعقد اجتماعا تنسيقيا للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

ترشيحاتنا

هل تستفيد مصر من ارتفاع سعر الغاز حالي؟.. وزير سابق يوضح

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

حسين السيد: 9 لاعبين في الزمالك تنتهى عقودهم الموسم القادم

الأمن العام حاصر المدينة.. مصرع عنصر إجرامى خطير فى مواجهة الشرطة بالصف

الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 إيركروس موديل 2022.. صور

بقدرات تصويرية خارقة.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

20 شهابا في الساعة.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء مصر

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

شاهد.. استخرج بطاقة تموين مميكنة فى 10 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك ..حياة إيفانا ..كاتيا ..أفلام تحصد جوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ