عادل حسنين رئيسًا لنادي دسوق الرياضي.. وإيهاب عارف نائبًا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، فوز عادل حسنين محمد حسين، وشهرته «عادل حسنين» بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، وإيهاب عبد الرؤوف محمد عارف، وشهرته «إيهاب عارف» نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي، وعصام وجيه عرجاوي مرعي، وشهرته «عصام مرعي» أميناً للصندوق.

كما أعلنت اللجنة فوز كل من بمقاعد العضوية «فوق السن»، حسام الدين صبري حميدة، وعمرو محمد محمود الصياد، وشهرته «عمرو الصياد»، إسلام إبراهيم خليل الحوشي، وشهرته «إسلام الحوشي»، وهدى عبد العزيز برهامي ليمونة، وشهرتها «هدى ليمونة»، ومحمود محمد نجيب بسيوني غلمش، وشهرته «محمود غلمش».

بينما فاز بمقعدي العضوية «تحت السن» عبد الحليم أحمد محمد ضيف الله، وشهرته «عبد الحليم ضيف الله» ومعتز عبد الله بسيوني أبو كيلة، وشهرته «معتز أبو كيلة».



يذكر أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن لهم حق التصويت 5111 عضوًا، حضر منهم 2789 ناخبًا، وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة 2438 صوتًا، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 351 صوتًا.