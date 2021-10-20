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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلن إيقاف حكم استبعاده من انتخابات نادى سموحة

فرج عامر
فرج عامر

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، إيقاف حكم استبعاده من مركز التسوية والتحكيم لحين النظر فى الاستئناف الذى قدمه اليوم للجنة الأولمبية .

وكتب فرج عامر ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى قائلا :"تم الاستئناف اليوم في اللجنة الاوليمبية وقبل الاستئناف وتم قيدةً برقم ١٩ لسنة ٢٠٢١، وتم ايقاف الحكم باستبعادي لحين نظر الاستئناف ، ورجعت الامور كما هي ومازلت مرشح علي رئاسة نادي سموحة تحت رقم 3، وفي انتظار تأييدكم ويشرفني ان التقي باحبائي اعضاء نادي سموحة الساعة 7 مساء اليوم بنادي سموحة بالصالة 1 المغطاة حتي يعلم المتربصين الحقيقة".

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، قرر تأييد استبعاد كل من محمد فرج عامر ومحمد مجاهد، من انتخابات سموحة المقبلة، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري.

 

جاء ذلك عقب الدعوى التي تقدمت بها إحدى المرشحات على منصب العضوية، ضد عامر رئيس النادي الحالي، بدعوى أنه "أجر إحدى القاعات بالنادي مقابل الحصول على مقابل مادي"، وذلك ما تمنعه اللائحة.

 

كما جاء استبعاد مجاهد بسبب "قيامه بأعمال إنشائية في النادي عام 2018، نظير مقابل مادي بعقد من مجلس الإدارة، وذلك ما تمنعه اللائحة، حيث يجب على المرشح ألا يحصل على مقابل نظير أعمال بالنادي، في فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات".

وعلى جانب أخر ، يستهل نادي سموحة مشاركاته بالدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بمواجهة الاتحاد السكندرى الأثنين 25 أكتوبر الجاري باستاد الإسكندرية.

 

مباريات نادي سموحة :

الأسبوع الأول

- سموحة × الاتحاد السكندرى

(الاثنين 25 أكتوبر - 5:30 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع الثاني

- المصرى × سموحة

(الأحد 1 نوفمبر - 5:30 مساءً - استاد برج العرب)

الأسبوع الثالث

- سموحة × الشرقية للدخان

(الجمعة 5 نوفمبر - 3 عصرا - استاد الإسكندرية )

الأسبوع الرابع

- انبي × سموحة

( 19 نوفمبر - 8 مساءً - استاد بتروسبورت

الأسبوع الخامس

- سموحة × طلائع الجيش

( 22 نوفمبر - 3 عصراً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع السادس

- الأهلي × سموحة

( 25 نوفمبر - 8 مساءً - استاد السلام)

الأسبوع السابع

- سموحة × الاسماعيلي

(21 ديسمبر - 3 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع الثامن

- البنك الاهلي × سموحة

(26 ديسمبر - 5:30 - استاد بترو سبورت )

 

 

 

محمد فرج عامر فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي سموحة مركز التسوية والتحكيم اللجنة الاوليمبية

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