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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرجولة والجدعنة.. شاهد أحدث ظهور لـ شريف منير برفقة أحمد السقا

صدى البلد

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر شريف منير برفقة النجم احمد السقا وعلق قائلا: الرجولة والجدعنة أحمد السقا ومحمد أبو غالي.

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و كان قد كشف الفنان شريف منير سبب مغادرته مهرجان الجونة  والعودة للقاهرة وأيضا تركه لقاعة عرض فيلم ريش الذي عرض خلال فعاليات المهرجان.

وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" توضيح، أنا لم أغادر مهرجان الجونة.. أنا غادرت قاعة العرض لإني عندي تحفظ على فيلم ريش".

 

تابع شريف منير :" مغادرتي الجونه .. ده كان ميعاد رجوعي المتفق عليه مع إدارة المهرجان .. من قبل الذهاب ".

 

وعلق الفنان شريف منير، على انسحابه من فيلم “ريش”، قائلا "أنا خرجت من مشاهدة فيلم ريش، وأيضا انسحب عدد من الفنانين، مؤكدا أن الفيلم كان به مشاهد مؤذية “انا اتخنقت منه”.

 

وأضاف شريف منير، أنني لم أستطيع استكمال الفيلم، مشيرا إلى أن مصر بها حياة جيدة، ولم تكن دائما بهذا السوء الذي تناوله الفيلم.

 

 

وتابع شريف منير، أن سكان العشوائيات أصبحوا يعيشون في أماكن ممتازة وعلى أعلى مستوى، مؤكدا أنه يجب أن نبتعد عن تلك المشاهد.

 

وأشار شريف منير إلى أن “فيلم ريش” به أذى كبير، مؤكدا أن الصورة التي كان عليها الفيلم غير موجودة في مصر.

 

وأكد الفنان شريف منير، “أنا عايز أعرف المخرج كان عايز يوصل رسالة إيه من خلال الفيلم”، مؤكدا لا أعلم السبب الذي جعل “فيلم ريش” يحصد جائزة مهرجان كان.

وأثار عرض الفيلم المصري الممول من الخارج "ريش"، الجدل بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى المقامة حالياً.

 

حيث أبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسيء للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.

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