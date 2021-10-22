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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ساعات قليلة من الختام..

أمير رمسيس يسخر من شريف منير ومهرجان الجونة ويعلق على استقالته

أمير رمسيس
أمير رمسيس

سخر المخرج أمير رمسيس، من الفنان شريف منير، حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيديو من فيلم  العميل رقم 13.

 

وعلق أمير رمسيس على الفيديو " شريف منير وهو راجع من الجونة "؛ حيث كان المشهد يجمع بين محمد صبحي و شعبان حسين في المطار ؛ حيث قال له الأخير مش  ممكن أبيع بلدي بملايين، مصر مصر".

 

ومن جانبه نشر أمير رمسيس منشورا له عبر الفيس بوك حيث كتب: "و قد تعلم المواطن بعد هذه التجربة أن يغض أطرافه ".

تابع: "خاصة طرفا معينا خارج حدود طبقته" داود عبد السيد .. مواطن و مخبر و حرامي".

يأتي هذا التعليق بعد استقالته من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10167171253385725&id=569320724

استقالة أمير رمسيس من مهرجان الجونة:


كتب المخرج أمير رمسيس ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا أعلن من خلاله عودته للقاهرة مؤكدا الأنباء التي ترددت حول استقالته من منصبه في مهرجان الجونة السينمائي، ومبديا التحفظات حول أسباب الاستقالة.

وكتب المخرج أمير رمسيس ، في منشوره عبر فيسبوك: «Good bye gouna .. في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشه لبرنامج افلام تم وضعه بكامل الشغف و الحب .. فخور بردود فعل الجمهور و النقاد و الصناع .. خمس سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لابدا رحلة جديدة .. واثقا انني اترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل
الزملاء و الأصدقاء من الصحفيين اعتذر».

وأضاف أمير رمسيس: «عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني و فريق إدارة المهرجان .. و أوضح أن الأسباب التي تناثرت منذ تسرب الخبر عارية من الصحة .. شكرا Boshra Ahmed  Kamal Zadeh  @amal elmasri على كل تلك التجارب الرائعة و اتمنى لكم حفل ختام رائع».

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