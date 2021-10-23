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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بشرى: تزوجت 3 رجال .. دوري في الاختيار 2 نقلة كبيرة .. وتروي تفاصيل تعرضها للتحرش 3 مرات

الفنانة بشري
الفنانة بشري

 بشرى:

-كان مفاجأة لي.. دوري في الاختيار 2: نقلة نفسية ونوعية 

 -تروي تفاصيل تعرضها للتحرش 3 مرات
- مني زكي تثبت إن البقاء للموهبة مهما تعددت الظروف
-عقاب صعب أوي.. حلقت شعري مرتين زيرو خالص
-معرفش أمتي أنا حبيته.. لولا الصداقة ما ارتبطت بزوجي الحالي
- سعدت برأى الأطباء النفسيين على دوري في الاختيار

حلت الفنانة بشري، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة" ،الجمعة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

تحدثت الفنانة بشري، عن دورها فى مسلسل “الاختيار 2”، قائلة: “هو نقلة نفسية ونوعية واجتماعية وفنية، واتفاجئت جدا بردود الأفعال على الدور ده، وهو دور زوجة الشهيد محمد مبروك”.

 

وأضافت : فوجئت عندما عرض عليّ الدور، فلم أكن أتوقع أن يخصص لها مثله، موضحة: “كنت فاكرة إن هيجيلي دور صغير، إنما الشخصية اللي لعبتها؛ حية ترزق وهتتفرج عليا”.

 

وتحدثت الفنانة بشري، عن تعرضها للتحرش، قائلة: "اللي مأثرين فى حياتي أوي كانوا خلال 3 مرات، أولها كنت في الشارع، ومرة كنت بمشي فى ميدان التحرير لما كنت بدرس بيانو، وكان عمري صغير جدا، ونفدت منه".


وتابعت بشرى: "مرة كنت بركب مواصلات عامة، وتطاول عليا راجل.. ونزلت بسرعة وانهرت، ومن ساعتها مخلونيش ولا أروح ولا أجي خالص".

وأشارت إلى إن مسلسل القاهرة كابول كان عملا نموذجيا بالنسبة لها من بين مسلسلات رمضان هذا العام، معقبة: "كان نموذجي كاختيار ممثلين وموضوع ومخرج وكأنه حدث اتفاق جماعي على أنهم هيجيبوا أفضل ممثلين فى مصر فى مسلسل".


وأفادت بشرى ان العمل الثاني الذى فضلته فى رمضان لهذا العام هو مسلسل لعبة نيوتن، موضحة: "مني زكي بديها اول تصويت كالأفضل.. ومني بتثبت إن البقاء للموهبة مهما تعددت الظروف".

وقالت الفنانة بشري: “حلقت شعري زيرو مرتين، مرة كان عقاب علشان نطيت أنا وبنت خالتو من البلكونة علشان ألعب مع الجيران.. والمرة الثانية علشان شعرى يتقل”.

وأضافت : “كانت أسناني قوية أوى وأنا صغيرة وكنت أعض كتير الصبيان أو بضربهم.. وكنت مفترية”.

 

ولفتت، “ بيقولوا أن كل أزواجي رجال أعمال، فى حين أن زوجي الأول كان مهندس كيميائي والثاني مدير تسويق فى إحدى الشركات.. وزوجي الحالي كان بيحبني من 25 سنة، وإحنا نعرف بعض من وإحنا عندنا 13 سنة".

 

وأشارت: “هو كان صديقي العزيز أوي والغالي عليا.. وأنا أنفعلي أني أتجوز صديق على أني أتجوز واحد أنا هايمانة وبحبه”.

وقالت الفنانة بشري: “من المعروف عني أكثر الأدوار الكوميدي والخفيفة.. وكانت المفاجأة انهم أختاروني فى الاختيار 2.. واتبسط من رأى الدكاترة النفسيين على دوري”.

الفنانة بشرى مسلسل “الاختيار 2 القاهرة كابول التحرش زوج بشري

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