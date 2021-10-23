معرفش أمتي أنا حبيته.. بشرى: لولا الصداقة ما ارتبطت بزوجي الحالي

قالت الفنانة بشري، “ بيقولوا أن كل أزواجي رجال أعمال، فى حين أن زوجي الاول كان مهندس كيميائي والثاني مدير تسويق فى إحدي الشركات.. وزوجي الحالي كان بيحبني من 25 سنة، وإحنا نعرف بعض من وإحنا عندنا 13 سنة".

وأضافت بشرى خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “هو كان صديقي العزيز أوي والغالي عليا.. وأنا أنفعلي أني أتجوز صديق على أني أتجوز واحد أنا هايمانة وبحبه”.

وتابعت: “معرفش أمتي أنا حبيته.. بس زمان كنت بحبه علشات كان شكله قمور وكلاسيك فى التعامل.. وبعدين أتجوز وأنا أتجوزت بس بقينا لبعض فى الأخر”.

وأشارت إلى أن زوجها شخص رومانسي جدا، وهي أكثر عقلانية، متابعة أن الرجل هو من فى يده لإستمرار الرومانسية مع زوجته، “لولا الصداقة مكنتش أتجوزته”.