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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى: سعدت برأى الأطباء النفسيين على دوري في الاختيار

الفنانة بشري
الفنانة بشري

قالت الفنانة بشري: “من المعروف عني أكثر الأدوار الكوميدي والخفيفة.. وكانت المفاجأة انهم أختاروني فى الإختيار 2.. واتبسط من رأى الدكاترة النفسيين على دوري”.

 

وفي سياق أخر، قالت الفنانة بشري،خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “ بيقولوا أن كل أزواجي رجال أعمال، فى حين أن زوج الاول كان مهندس كيميائي والثاني مدير تسويق فى إحدي الشركات.. زوجي الحالي كان بيحبني من 25 سنة، وإحنا نعرف بعض من وإحنا عندنا 13 سنة".

 

وأضافت: “هو كان صديقي العزيز أوي والغالي عليا.. وأنا أنفعلي أني أتجوز صديق على أني أتجوز واحد أنا هايمانة وبحبه”.

 

وتابعت: “معرفش أمتي أنا حبيته.. بس زمان كنت بحبه علشات كان شكله قمور وكلاسيك فى التعامل.. وبعدين أتجوز وأنا أتجوزت بس بقينا لبعض فى الأخر”.

الفنانة بشرى الأدوار الكوميدي الاختيار 2 واحد من الناس رجال أعمال

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