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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعتزم نقل طيارين أفغان فروا إلى طاجيكستان

طيارون أفغان في كابل
طيارون أفغان في كابل - أرشيف.

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في نقل حوالي 150 طيارا في القوات الجوية الأفغانية، وغيرهم من العسكريين المحتجزين في طاجيكستان منذ أكثر من شهرين، بعد أن فروا إلى هناك في نهاية الحرب الأفغانية.

ورفض المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تقديم جدول زمني لعملية النقل، لكنه قال إن الولايات المتحدة تريد نقل جميع المحتجزين في نفس التوقيت، وفق ما ذكرت رويترز.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الأمريكية من قبل.

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وكانت رويترز قد نشرت حصريا إفادات مباشرة من 143 عسكريا أفغانيا، سبق أن تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة، ومحتجزين حاليا في منطقة خارج دوشنبه عاصمة طاجيكستان، في انتظار رحلة أمريكية تنقلهم إلى بلد ثالث، قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وهؤلاء الأفراد المتواجدون حاليا في طاجيكستان هم آخر مجموعة كبيرة من الطيارين الذين تلقوا تدريبات أمريكية ولا يزال مصيرهم غامضا، بعد نقل عشرات الطائرات العسكرية المتطورة عبر الحدود الأفغانية إلى طاجيكستان وأوزبكستان في أغسطس في اللحظات الأخيرة من الحرب مع طالبان.

أمريكا الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة طالبان أفغانستان طاجيكستان

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