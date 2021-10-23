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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول -
مباراة ليفربول - مانشستر يونايتد

يستضيف غدا الأحد فريق الكرة الأول بنادى مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في قمة الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الخامسة والنصف مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة.

 

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

 

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر الذي يلتقي مع نوريتش سيتي في نفس الجولة.

 

أما مانشستر يونايتد يواجه أزمة حقيقية ومرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها التعادل مع إيفرتون.


ربما أن الفوز الصعب على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدفين قد هدأ الأمور لكن يظل سولشاير تحت ضغط كبير خسارة الديربي تعني اقتراب إقالته.


وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس بث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي عبر شاشاتها.


ويقود محمد صلاح نجم الريدز للزحف نحو صدارة الدوري الإنجليزي حيث يحل وصيفا لفريق تشيلسي فيما يتمسك البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة مجددا إلى الحاسة التهديفية ومحاولة التفوق على صلاح.

 

محمد صلاح سيكون على موعد وجها لوجه مع البرتغالي رونالدو فى قمة الغد ضمن منافسات بطولة البريميرليج.

 

صدى البلد يرصد أرقام تفوق خلالها محمد صلاح على الدون كريستيانو رونالدو فى بطولة الدورى الإنجليزي.

 

أرقام محمد صلاح 

 

خاض محمد صلاح بقميص ليفربول 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي 

 

نجح محمد صلاح فى تسجيل 7 أهداف فى شباك المنافسين 

 

ساهم محمد صلاح فى صناعة 4 أسيست لزملائه بصفوف فريق الريدز 

 

سجل محمد صلاح هدفا وحيدا بالقدم اليمنى و6 بالقدم اليسرى 

 

سدد محمد صلاح 19 تسديدة على مرمى الفرق المنافسة و6 تسديدات بعيدة عن المرمى

 

أرقام كريستيانو رونالدو 

 

شارك الدون البرتغالي في 5 مباريات منذ انتقاله الى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي.

 

نجح كريستيانو رونالدو في إحراز 3 أهداف بقميص المان يونايتد فى الدورى الإنجليزي

 

لم يساهم رونالدو فى صناعة أى أسيست الى زملائه خلال مشاركاته فى الدورى الإنجليزي

 

سجل رونالدو هدفا بالقدم اليسرى وهدفين بالقدم اليمنى 

 

سدد رونالدو 8 تسديدات على المرمى و6 بعيدة عن مرمى الفرق المنافسة.

 

كان النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أكد أن لاعبين مثل محمد صلاح جناح فريق ليفربول لا يأتون كثيرًا في كرة القدم العالمية، مؤكدًا ضرورة الدفاع أمامه جيدًا في المباراة التي ستجمع الفريقين.

 

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند سؤاله عما إذا كان صلاح أفضل لاعب في العالم:"سأدعم كريستيانو دائمًا في أي مسابقة ، إنه فريد من نوعه وسجله التهديفي رائع ، لكن يُقال إن صلاح متوهج في الوقت الحالي."

 

وأضاف:" ترى بعض الأهداف التي سجلها مؤخرًا ، ونحن نعلم أننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للدفاع ضده، لاعبون مثل صلاح لا يأتون كثيرًا.. يجب أن نستمتع بهؤلاء اللاعبين من بعيد ، لكن ليس يوم الأحد  ".

 

واختتم قائلًا:" يجب أن أقوم بعمل جيد ليس فقط ضده.. أنا من أشد المعجبين بالخط الأمامي لديهم منذ سنوات عديدة ".


 

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