ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نادي أسيوط الرياضي

أعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بنادي أسيوط الرياضي، نتيجة الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، حيث فاز المهندس مجدي عبدالرحيم سليم ، بمقعد رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي، بحصوله على 1364 صوتا، فيما حصل منافسه الدكتور حازم سعد، على 509 أصوات.

وفاز خالد ذو الفقار، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 996صوتا، فيما حصل منافسه محمد مصطفى حمد، على 877 صوتا.

وفاز مجدي عصمت، بمقعد أمين صندوق النادي، بحصوله على 1158 صوتا، فيما حصل منافسه جمال حسين، على 715 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي فوق السن 5 مرشحين من بين 11 مرشحا، حيث حصل المستشار أسامه خلاف، على 1228 صوتا، وحصل حازم فراج، على 1154 صوتا، أشرف رفعت السيد، على 1018، المستشار فرج ثابت، 1007 صوتا، الدكتور مؤمن طه، 996 صوتا.

بينما حصل أحمد الطيار، على 994 صوتا، وحصل وائل مهني ، على 839 صوتا، وطارق الناظر ، 653 صوتا، محمد علي شحاته، 642 صوتا، محمد كمال خضراوي، 497 صوتا، صلاح المأذون، 340 صوتا.

وعلى مقعد تحت السن فاز اثنان من المرشحين من بين 4 تنافسوا على مقعدين، وهما محمد صلاح، وحصل على 1094 صوتا، وعمر صلاح زكريا، 1086 صوتا.