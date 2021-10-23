سألنا المصريين لو مارك غير اسم الفيسبوك.. تفتكر هيكون إيه؟|فيديو

أنتشرت في الفترة الأخيرة أخبار علي السوشال ميديا حول قرار مارك صاحب شركات مواقع التواصل الإجتماعي بتغير اسم موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك "، ورصدت عدسة موقع "صدى البلد " توقعات الجماهير حول الأسم الجديد..

قال " محمد علي " أتوقع أن يطلق "مارك " اسمه علي تلك الموقع تكريماً لة بعد شرائه لجميع مواقع التواصل الإجتماعي الآخري.

وأشار " خالد منصور متوقعاً أنه من الممكن أن يسميه "بيدو " علي اسمه الذي يناديه به زملائه وذلك حباً في نفسه.

ونوه "بدران كامل" عن صعوبة تغير تلك الاسم الذي يشتهر به الفيسبوك منذ أن تم انشاء تلك التطبيق المشهور بالعلامة الزرقاء.

وأختتم " مدحت أحمد" بأن تغير اسم الفيسبوك سيكون أمر صعب وشاق علي المستخدمين بالأضافة إلي صعوبة أختيار أسم أخر .