عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحصد 7 جوائز في مهرجان تونس

صدى البلد

توجت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بسبعة جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم دورته الحادية والعشرين أمس بالعاصمة تونس ، أربع منها إذاعية وثلاث تلفزيونية .

 

وتوزعت الجوائز الإذاعية الرئيسية على أربعة أصناف من البرامج ، حيث حصدت الهيئة الجائزة الأولى في صنف المسنين ببرنامج " رفقا بهم "، والجائزة الثانية في صنف المرأة نماذج قيادية عن برنامج " سعودية " .

 

كما حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على الجائزة الثانية في صنف الشباب تجارب نجاح عن برنامج " شباب الرؤية " ، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب صنف ومضات التوعية العامة عن برنامج " ّالتوعية العامة " .

 

وفي المجال التلفزيوني حصلت الهيئة على الجائزة الثانية في كل من أصناف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة عن برنامج " رحال "، وبرامج الأطفال عن برنامج" العبقري الصغير " والمسلسلات الاجتماعية عن مسلسل" اختراق الجزء الأول " .

 

وقد شارك في الدورة ال 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين، 235 عملا في المسابقات، توزّعت بين 113 عملا في المسابقات الإذاعية و122 عملا في المسابقات التلفزيونية.

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا ويهنئه لحصول بلاده على مقعد مجلس الأمن

أسعار ومواصفات تويوتا CHR موديل 2021 في مصر.. صور

التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

الصدقة .. أنواعها وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها

خطوة علمية مذهلة.. الخنزير أمل البشرية في نقل الأعضاء إلى الإنسان.. تفاصيل

رسميا.. إذاعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

تجاوز خطير.. إثيوبيا تبدأ التجهيزات الخاصة لملء سد النهضة الثالث

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ