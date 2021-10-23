بفستان أسود.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة ساحرة في الجونة

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة جمهورها عبر انستجرام صور جديدة لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5.

وظهرت سمية على ريد كاربت المهرجان بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستانا من خامة المخمل باللون الأسود، مكشوف عند منطقة الصدر ومزين في بكريستالات في خط يشبه الثعبان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها واختارت مكياجاً قوياً .



واختتمت أمس الجمعة فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.



ومنذ بداية حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليها الأنظار ويتصدرن التريند بسبب فساتينهم ، على الريد كاربت، وأبرزهم: أروى جودة ورانيا يوسف وإلهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.