بإطلالة كلاسيك.. مصطفى شعبان يخطف الأنظار في آخر ظهور له

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر مصطفى شعبان في الصورة بإطلالة أنيقة لفتت أنظار متابعيه، مرتديا قميص أبيض وبليزر اسود ونسق معهما ببنطال أسود مميز.



يذكر أن مصطفي شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم.. والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وشارك مصطفى شعبان شارك في العديد من الأعمال الفنية منها: «مسلسل أبو جبل، وأيوب، ودكتور أمراض نساء، وأبو البنات، ومزاج الخير، والزوجة الرابعة».