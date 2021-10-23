عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

كيفية تشغيل تطبيقات
كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

تقوم شركة مايكروسوفت الأمريكية بإصدار النسخة التجريبية من برنامج Windows 11 Insider لتحميل تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب التي تعمل بنظام الويندوز.

وبحسب موقع Windows Central فإن مايكروسوفت أطلقت النسخة التجريبية Windows 11 build 22483 والتى تتضمن عدد من التحسينات العامة  وإصلاحات 
الأخطاء، كما تشمل تمكين تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 11

مايكروسوفت تعلن مفاجآت جديدة بخصوص ويندوز 11

شخصية وللعمل .. كيفية استخدام ميزة أسطح المكتب الافتراضية في ويندوز 11



1. انتقل إلى صفحة ويب Android web page حيث  يمكنك أيضًا البحث في متجر Microsoft عن التطبق الذى تريده.


2. انقر فوق الزر Get ، والذي يُعرف بتثبيت أو فتح إذا كنت قد قمت بتثبيته من قبل، وسيتم فتح قائمة نظام ويندوز لصفحة Android web  في متجر Microsoft Store.

3. انقر فوق الزر "تثبيت" في تطبيق Microsoft Store، و تظهر قائمة تحتوي على معلومات حول متجر تطبيقات أمازون.

4. انقر فوق التالي.

5. انقر فوق تنزيل.

 

6. انقر فوق فتح متجر تطبيقات أمازون، وستفتح شاشة مع مطالبة تسجيل الدخول إلى أمازون عليها.

 

7. انقر فوق الزر "تسجيل الدخول" أو "إنشاء حساب أمازون جديد". إذا كان لديك حساب Amazon من أي نوع فيمكنك ببساطة اختيار تسجيل الدخول باستخدام هذا الحساب، سيُطلب منك تسجيل الدخول بعد النقر فوق الزر.

ستظهر شاشة Amazon Appstore مع قائمة بجميع تطبيقات Android التي يمكنك تثبيتها حاليًا في Windows 11.

8. انقر على "Get" للتطبيق الذي ترغب في تثبيته، ويمكنك أيضًا النقر فوق رمز التطبيق لقراءة المزيد عنه قبل تحديد ما إذا كنت تريد تنزيله أم لا.

9. انقر فوق "تنزيل" للتأكيد.

يمكن الوصول إلى أي تطبيقات Android حديثة تقوم بتثبيتها ، مثل جميع التطبيقات الأخرى ، عبر قائمة ابدأ أو Windows Search.

وعند تشغيل كل تطبيق ، إذا كان أول تطبيق Android فتحته ، فسيتم تشغيل نظام Windows لتطبيقات أندرويد، وهذا يمكن أن يستغرق عدة ثوان.

إذا كنت قد أغلقت تطبيق Amazon Appstore ، فستحتاج إلى إعادة تشغيله إذا كنت ترغب في اكتشاف المزيد من تطبيقات Android وتثبيتها. في الوقت الحالي . 

مايكروسوفت تطبيقات أندرويد نظام ويندوز متجر تطبيقات مايكروسوفت متجر Microsoft Store

ترشيحاتنا

لن يشاهد في مصر .. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس خلال ديسمبر

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

بكثير من التمويهات.. العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو X1 2023.. صور

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

ديربي إيطاليا .. قائمة يوفنتوس تشهد عودة ديبالا أمام إنتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بعد اجتماع المركزي.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى فائدة

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

محمد صلاح: بـ رأسي.. أنا أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ