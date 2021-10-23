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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مفيش cd.. استحداث تطبيق إلكتروني لطلاب جامعة الأزهر بدلا من الكتب الورقية..تفاصيل

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

شرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، المشكلة التي تشغل بال طلاب جامعة الأزهر في الفترة الحالية والمتعلقة بالـ CD .

وحذر نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريح له، من انسياق الطلاب وراء الشائعات مطالبهم بعدم استياق معلومات عن العملية التعليمية إلا من إدارة الجامعة فقط ،فهي المسئولة عن توضيح كل المعلومات للطلاب والطالبات عن أي مسألة أو مشكلة تخص العملية التعليمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن استراتيجية مصر 2030 تكمن في التحول الرقمي فيما يعرف باسم الحكومة الإلكترونية وهي تحول جميع الخدمات إلى الخدمات الإلكترونية أو الخدمات المرقمنة.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، جزء من الدولة وتسير وفق ما تقره الدولة وليست بمعزل عن ذلك خاصة وأن جميع الجامعات المصرية تتحول إلى المنظومة الإلكترونية.

وذكر أن جامعة الأزهر، لن تطبق ما ينتشر بين الطلاب وهو موضوع الـ cd ،  لسببين، الأول أن الـ cd يحتاج إلى لاب توب، والأمر الثاني أنه لو تم وضع الكتاب الإلكتروني على موقع الجامعة، فإن الأمر يتطلب أن يظل الطالب متصلا بشبكة الانترنت باستمرار وهذا يصعب تطبيقعه على الجميع.

وتابع: جامعة الأزهر ستعمل على تصميم تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة ، سيتم تحميله من متجر التطبيقات الشهير جوجل بلاي، وسيتم تصميم هذا التطبيق  بشكل يتيح للطالب أو الطالبة تحميله على الهاتف، ويتمكن الجميع من تصفح التطبيق وما يحتويه من كتب إلكترونية، سواء متصل بالإنترنت أو غير متصل.


وأكد أن هذه الطريقة والوسيلة هي الحل الأفضل وبدون تكلفة عالية وتعتبر أرخص من الكتب الورقية المطبوعة، منوها بأن جامعة الأزهر وضعت تسعيرة الكتاب المكون من 200 ورقة، بحوالي 25 جنيه ، وهذا هو السعر الرسمي للجامعة.

وحذر نائب رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من توزيع كلمة السر الخاصة به للدخول على التطبيق، أو إرسال التطبيق لزميل له مباشرة بنفسه، فهذا يترتب عليه حذف نسخة الطالب الأول تلقائيا وتظل متاحة للطالب الثاني الذي أرسل إليه التطبيق أو استعمل كلمة السر.

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