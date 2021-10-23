منتسب للحرس الثوري يصفع مسؤولا إيرانيا أمام الجميع.. اعرف السبب

تعرض محافظ أذربيجان الشرقية في إيران، لصفعة قوية أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه، حيث كان غاضبا بسبب تلقي زوجته لقاحا من ممرض ذكر، وفقا لتقارير إيرانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي خزام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.

إيران 🇮🇷 قامت بتعيين حاكم جديد لمحافظة أذربيجان الشرقية، المهم أثناء عملية التنصيب وإلقاءه كلمة الترحيب قام أحد الأشخاص بصعود المنصة وصفعه بقوة.



pic.twitter.com/e9AtZd3KjR — # (@A_MQQ) October 23, 2021

وأشارت التقارير إلى أن المحافظ واصل كلمته وأعرب عن اعتذاره عن الموقف الذي حصل مؤكدا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه لافتا إلى أنه لا يتذكر ملامح وجهه.

وذكرت أن الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل.

من جانبه، أعلن مدعي عام مدينة تبريز، بابك محبوب عليلو، إصدار أمر عاجل بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المعتدي.

المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة

زين العابدين خرم رضوي المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة من قبل أحد المشارکين في مراسيم تقديمه السبت 23 أكتوبر #IranProtests pic.twitter.com/4vGy4V8RRB — إيران الحرة (@IranAlhurra) October 23, 2021

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، مضيفة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث.

لكن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.

وكان خزام قد نال، في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.