عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منتسب للحرس الثوري يصفع مسؤولا إيرانيا أمام الجميع.. اعرف السبب

قيادي بالحرس الثوري
قيادي بالحرس الثوري يصفع مسؤول إيراني أمام الجميع

تعرض محافظ أذربيجان الشرقية في إيران، لصفعة قوية أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه، حيث كان غاضبا بسبب تلقي زوجته لقاحا من ممرض ذكر، وفقا لتقارير إيرانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي خزام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.

وأشارت التقارير إلى أن المحافظ واصل كلمته وأعرب عن اعتذاره عن الموقف الذي حصل مؤكدا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه لافتا إلى أنه لا يتذكر ملامح وجهه.

إيران تختبر طائرات مسيرة وسط توترات مع أذربيجان

الخارجية السعودية تبحث مع الاتحاد الاوربي البرنامج النووي الإيراني

وذكرت أن الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل.

من جانبه، أعلن مدعي عام مدينة تبريز، بابك محبوب عليلو، إصدار أمر عاجل بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المعتدي.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، مضيفة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث.

لكن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.

وكان خزام قد نال، في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.

ايران الحرس الثوري الإيراني محافظ اذربيجان الشرقية مسؤول إيراني صفع زين العابدين رضوي خزام

موضوعات متعلقة

إيران تختبر طائرات مسيرة وسط توترات مع أذربيجان

مهاجمة إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعطي تعليمات عاجلة لسلاح الجو

ترشيحاتنا

حسين الشحات يحرز هدف الٱهلي الرابع في شباك الحرس الوطني

الإفتاء توضح حكم زراعة كلية خنزير في جسد الإنسان

رئيس البحوث الفلكية: دولتان عربيتان تتأثران من غازات بركان لابالما

مانشستر سيتي يتقدم بثلاثة أهداف نظيفة على برايتون في الدوري الإنجليزي

قفشة يحرز الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك الحرس الوطني

منتسب للحرس الثوري يصفع مسؤولا إيرانيا أمام الجميع.. اعرف السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

بث مباشر .. الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

بتغريدة غامضة.. رامي عباس يشعل الجدل حول مستقبل محمد صلاح |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ