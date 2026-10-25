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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر في لاباز يعقد لقاء مع أبناء الجالية ببوليفيا

سفير مصر في لاباز يعقد لقاء مع أبناء الجالية ببوليفيا
سفير مصر في لاباز يعقد لقاء مع أبناء الجالية ببوليفيا
أ ش أ

 عقد السفير حاتم النشار، سفير مصر في لاباز، لقاءً مع أبناء الجالية المصرية في محافظة سانتاكروز داخل إحدى المدارس الدولية التي أنشأتها الكنيسة المصرية.

وتناول السفير الجهود المبذولة لتقديم الخدمات القنصلية ورعاية المصالح وتسهيل المعاملات، وعرض المبادرات الوطنية والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية تجاه أبنائها بالخارج من مختلف الأجيال وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، معرباً عن تقديره لاسهامات أبناء الجالية في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها من في بوليفيا باعتبارها تمثل نماذج ناجحة.

شهد اللقاء جولة داخل المدرسة الدولية، وحواراً تم خلاله التأكيد أن أبواب السفارة تظل دائماً مفتوحة وأهمية استمرار التواصل وحل كافة المشكلات التي تواجه الجالية.

وعكس اللقاء تفاهماً وحرصاً على الاستماع للشواغل والرد على استفسارات المواطن بالخارج.

السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباز أبناء الجالية المصرية في محافظة سانتاكروز الكنيسة المصرية الخدمات القنصلية

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