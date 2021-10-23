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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة وهرب قائدها بأسيوط

صدى البلد

لقي شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة بطريق أسيوط سوهاج الشرقي بمركز البداري وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة بشخص في العقد الخامس من عمره بمدخل كوبري المرور بمركز البداري وفر قائد السيارة هاربا.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع "عمر. ر. م" 40 عاما مقيم مركز ساحل سليم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص طريق أسيوط مشرحة مستشفى البداري امن اسيوط مركز البداري

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