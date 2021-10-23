مصرع شخص صدمته سيارة وهرب قائدها بأسيوط

لقي شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة بطريق أسيوط سوهاج الشرقي بمركز البداري وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة بشخص في العقد الخامس من عمره بمدخل كوبري المرور بمركز البداري وفر قائد السيارة هاربا.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع "عمر. ر. م" 40 عاما مقيم مركز ساحل سليم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة العامة.