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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية حول تدريب الطلاب كلية الالسن وتأهيلهم لسوق العمل..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة يمنى صفوت وكيلة كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تعريفية، حول: تدريب الطلاب كلية الألسن وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز التوظيف بجامعة عين شمس، في إطار سعي المركز لتقديم خدمات متميزة للطلاب لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وصرحت الدكتور يمني صفوت بأن الندوة ستنعقد، اليوم الأحد 24 أكتوبر بقاعة مؤتمرات الكلية مشدد على الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية طول فترة الندوة.
 

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وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الالسن بجامعة عين شمس انه تم  افتتاح ثلاثة برامج جديدة هذا العام للنهوض بالعملية التعليمية و التوسع في إنشاء البرامج المتخصصة لسد احتياجات سوق العمل، وهي أقسام اللغة الإيطالية، و الإسبانية،الألمانية، بالإضافة إلى برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ والتى تنفرد تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى العالم، و تعمل على تفعيلة في ظروف دقيقة بعد جائحة كورونا المستجد التى ضربت ربوع العالم.

 

وشددت على أن التوجة الاستراتيجي للدولة الآن هو تنمية الموارد الذاتية للكليات فكان نظام الساعات المعتمدة هو الخيار الأمثل لتوفير موارد ذاتية قادرة على سد إحتياجات تطوير قاعات و مكتبات النظام الفصلي و خلق توازن بين النظامين من خلال توفير مصادر تمويل لتطوير العملية التعليمية بشكل أكبر في وقت أقل.

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