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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: الممرضات أكثر تفكيرا في الانتحار من أي عامل آخر

الممرضات أكثر انتحارًا
الممرضات "أكثر انتحارًا" من أي عامل آخر

وجد باحثون في دراسة، أن الممرضات يفكرن في الانتحار أكثر من أي عامل آخر، وقالوا إن أكثر من ثلثهن لديهن عرض واحد على الأقل من أعراض الإرهاق، بينما يعاني 40 في المائة منهن من الاكتئاب.

 

وأوضحت الدراسة- التي نشرت في المجلة الأمريكية للتمريض- أن من بين أكثر من 7000 ممرض تم اختبارهم في الولايات المتحدة ، كان 5.5%- حوالي 400-  راودتهم أفكار بالانتحار  خلال الـ 12 شهرا الماضية، وجرت مقارنة ذلك بنسبة 4.3 في المائة في القوة العاملة الأوسع.

 

وقالت الدكتورة ليزلوت ديربي، من مايو كلينك (مجموعة طبية وبحثية): في حين أن نتائج دراستنا خطيرة بما فيه الكفاية؛ فإننا ندرك أن تأثير الوباء الحالي؛ قد أدى لتفاقم الوضع بشكل كبير".

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

الممرضات الإنتحار أعراض الإرهاق الإكتئاب الممرضات يفكرن في الانتحار

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