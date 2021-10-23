لقاح فايزر.. استشاري مناعة: نسبة التحصين بلغت 90.6 % لهذه الشريحة.. فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري المناعة والأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، تعليقاً على إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن جرعات لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأطفال تبدو فعالة للغاية، إن المنظمة ستنظر هذا الملف يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن نتائج التجارب السريرية لهذا اللقاح كانت واعدة من جهة السلامة والكفاءة من ناحية التحصين لتلك الفئة العمرية ما بين 5-11 وأنها لا تقل عن كفاءة التحصين للشريحة الأكبر عمرا "12-18 سنة".



وكشف أن طبيعة وملامح “ الجرعة “ التي ستمنح من فايزر للفئات العمرية ما بين 5-11 سنة مختلفة تماماً عن الفئة العمرية الأكبر، قائلا: "جرعة مختلفة ستكون في الفئات الأقل وفقاً لتجارب السريرية 10 ميكرو جرام وهي ثلث الجرعة الممنوحة للفئات العمرية ما بين 12-18 سنة وهي الجرعة الأكثر أماناً وفعالية لتلك الفئة العمرية".



وتابع حول الأعراض الجانبية، قال: "هناك أعراض جانبية متوقعة من قبل مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو الألم في موضع "الحقن"، وهذه حدثت في نسب مقبولة من متلقي اللقاح لكن بالنسبة للأعراض الجانبية الشديدة التي قد تؤدي لدخول إلى المستشفى كانت "صفر" ونسبة التحصين بلغت ما يقارب 90.6 % في هذه الشريحة ".