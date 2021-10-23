الأردن.. حقيقة إجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا

أكد وزير التربية والتعليم في الأردن، وجيه عويس، السبت، أن التعليم المدمج مستمر، إضافة للتعليم عن بُعد في الحالات التي ينطيق عليها البرتوكول الصحي المعتمد، نافيا إجبار الطلاب على تلقي لقاح كورونا.

قال عويس إن إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" لطلبة المدراس من أعمار 12 إلى 18 عاما مستمر بشكل اختياري، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

كما أكد عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي أن لجنة الأوبئة "لم تناقش او توصي أو تطرح أن يكون لقاح كورونا اجباريا لطلاب المدارس".

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري إن نسبة الإصابات في المدارس ارتفعت إلى 35% من إجمالي عدد الحالات.

وأشار عويس إلى أن "كل مؤشرات العالم تقول ان نسبة الإصابة تزداد"، ولكن الأرقام في الأردن مطمئنة.

ودعا المسؤول الأردني لأخذ اللقاح المضاد لكورونا خاصة بعد ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس.

وكانت وزارة التربية والتعليم قالت في وقت سابق إن"الإصابات إذا بلغت 10% من نسبة الشعبة فيجري إغلاق الشعبة.. وحال بلغت الإصابات الإجمالية لجميع مجمتع المدرسة 10% فيتم تحويل المدرسة للتعليم عن بعد وإغلاقها".

وقال عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي، إنه "يجب على الناس التوجه لاخذ لقاح كورونا خاصة مع اقترابنا من فصل الشتاء، حيث أن بعض الدول عادت من جديد بتسجيل اعداد إصابات مرتفعة."

وأشار حجاوي، إلى أن بعض دول العالم بدأت تعطي لقاح فايز/بوتنيك من 5 – 12 عاما.