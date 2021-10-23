خالد منتصر : جراحة زرع كلى الخنزير تفيد مرضى السرطان.. فيديو

أكد المفكر الدكتور خالد منتصر، إن تجربة زراعة كُلية خنزير في جثمان إمرأة متوفاة إعجاز علمي جديد في عالم زراعة الأعضاء، قائلا: "العلم دائمًا وأبدًا ما يقدم جما لودراما تتفوق على أي دراما سينمائية.

واضاف المفكر الدكتور خالد منتصر، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الطبيب الأمريكي الذي أجرى جراحة زرع كُلى خنزير لمريضة متوفاة خضع لجراحة زرع قلب، متابعًا أن هناك عشرات الألاف من مرضى الكُلى في أمريكا على قائمة الانتظار في زراعة الكُلى، قائلا: هناك عشرات الألاف من مرضى الكُلى في قائمة انتظار الزرع بأمريكا .

وأكمل أن جراحة زرع كلى الخنزير يفيد مرضى السرطان الذين يعانون من الفشل الكلوي، لافتا إلى أن الجراح لاذي أجرى جراحة زرع كلى الخنزير لمريضة لم ينشر العملية بآي مجلة طبية بعد ، متابعًا أن جمعية الرفق بالحيوان في أمريكا ترفض نقل جراحة زرع أعضاء من الخنزير للانسان.

وتابع أن كل تجارب زرع اعضاء من الخنزير في أمريكا كانت تفشل، بسبب رفض الجسم لتلك الاعضاء بسبب نوع من الحساسية لدى بعض البشر في تناول لحم الخنزير أساسا، لافتا إلى أن التعديلات ساهمت في حل المشكلة.