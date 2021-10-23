مهلة أخيرة لـ أشرف بن شرقي من الزمالك.. اعرف السبب

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن منح إدارة الزمالك مهلة أخيرة للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق لتجديد التعاقد معه.



وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن إدارة الزمالك منحت اللاعب مهلة أخيرة حتى التجمع الدولي المقبل للتوقيع.



وأشار كريم إلى أنه حال عدم توقيعه سيكون قرار إدارة الزمالك ببيعه في يناير المقبل لتحقيق مكسب مادي من ورائه وعدم رحيله بالمجان.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويرغب مسئولو الزمالك في استمرار بن شرقي ضمن صفوف القلعة البيضاء من أجل الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.