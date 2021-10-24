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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيسيرو: كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

صدى البلد

أشاد المدير الفني البرتغالي الأسبق لفريق الأهلي، جوزيه بيسيرو، بمواطنه كيروش مدرب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه يستحق التواجد مع مصر في كأس العالم.

وتابع بيسيرو، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"كيروش مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة على المستوى العالمي وعمل مع فرق وطنية كبيرة وهو يستحق هذا المكان وأن يلعب في كأس العالم.. بالنسبة لي مصر تعتبر أفضل فريق وطني في أفريقيا هذا اعتقادي".

وأضاف المدرب البرتغالي:"حين كنت في مصر شعرت بقدرة وكفاءة اللاعبين والجميع يعلم جودة الفريق القومي المصري ليس فقط محمد صلاح بل كل اللاعبين، والفريق القومي المصري يمكنه الوصول لكأس العالم، سعيد لأنني صديق لكيروش وفي نفس الوقت عملت معه وبالنسبة لي كانت لحظات رائعة لم يكن وقتًا كبيرًا بل كانت لحظات رائعة والمنتخب المصري لعب أمام ليبيا وكان هناك تحسن في الأداء والجميع وكل المصريين يثقون في كيروش وأدائه".

وأتم مدرب الأهلي الأسبق تصريحاته بقوله:"كيروش كان مُعلمي وكان مُدربي الأول ودعاني للعب معه هو مدرب لديه معرفة كبيرة في مجال كرة القدم ويتميز بالهدوء ويعرف كل الفرق العالمية ومدرب لديه قدرة على أن يقوم بعمل تنظيم جيد للفريق وحتى الآن جميع الفرق القومية التي عمل معها شهدت ارتفاع قدرتها فلديه نوع من الثقة والمعرفة والهدوء ويمكنه تحسين الكرة المصرية من ناحية الجودة".

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