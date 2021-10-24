عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سرقوا حسابي.. جمال الغندور يتبرأ من جملة «الأهلي أكبر مفسدة في مصر»

صدى البلد

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قد تعرض للسرقة.

وأضاف جمال الغندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، تعرض للسرقة وهو غير مسئول عما ينشر عنه بالوقت الحالي.

وأوضح جمال الغندور، إنه يعمل حاليا على التقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت من أجل إخلاء مسئوليته، عما ينشر على الحساب ومن أجل استعادته، مرة أخرى.

وكان الحساب الشخصي للكابتن جمال الغندور، قد نشر تدوينة، بدأها بجملة:"الأهلي أكبر مفسدة في مصر"، وقد ضمنها بصورة من شيك مالي مقدم من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

https://www.youtube.com/watch?v=Fbtl-ud02ZY

الأهلى جمال الغندور التواصل الاجتماعي فيسبوك لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري رئيس لجنة الحكام مباحث الانترنت إبراهيم نور الدين

ترشيحاتنا

وليد الفيل : الترشح لم يكن في حساباتي.. وما حدث في انتخابات الأهلي «عبث»

سرقوا حسابي.. جمال الغندور يتبرأ من جملة «الأهلي أكبر مفسدة في مصر»

عمرو الدردير محذرًا : حسابي على فيسبوك تم اختراقه.. ولا علاقة لي بما ينشر

الشركة الراعية تعلن موعد طرح قميص الزمالك الجديد وسعره للجماهير

الأزهر يعلن مواد ومناهج الصف الرابع الابتدائي الأزهري ومعايير التقييم

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يكشف عنه

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

رسالة قوية من الرئيس السيسي لوزير الري عن ملف المياه.. فيديو

أزمة كبيرة.. مدرب الأهلي يتدخل بعد غضب نجم الفريق

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواقف في حياة حسن أرابيسك.. السعدني وفول نور الشريف وترشيح أحمد زكي بمدرسة المشاغبين

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ