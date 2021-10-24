عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للجنس و للحامل.. تعرف على أ همية تناول الحلبة مع الحليب

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الحلبةمع الحليب .
 

فوائد تناول الحلبة مع الحليب هى..


تغذية الحامل: تقوي الحلبة صحة الحامل، وكما أنها تمنع بعض المخاطر التّي قد تصيب المرأة الحامل والجنين، فتحفز الرّحم وتعجّل الولادة.


 

 فوائد الحلبة للأعصاب: تعزز النّشاط العضلي والعصبي، وتعزز بناء العضل العصبي، وتخلّص الإرهاق والتّشنجات العصبية، فيمكن استخدام مغلي الحلبة لتهدئة الأعصاب والتّخلص من الإرهاق.


 

 فوائد الحلبة للكبد: تنقي الدّم وتزيل السّموم من الجسم، وتخلّص منها وتقوي جهاز المناعة.

 

فوائد الحلبة للجنس: تحتوي حبوب الحلبة على مادة الإستروجين التّي تعزز الرّغبة الجنسية، وتحقق الاستقرار بالرّغبة الجنسية عند المرأة،وكما تحدّ من ألم الطّمث عند المرأة.

 

خفض مستوى الكولسترول: تخفّض مستوى الكولسترول، وبذلك تحدّ من الإصابة بالنّوبات القلبية والجلطات المفاجأة، والعديد من أمراض القلب.

فوائد الحلبة للقولون: تعتبر الحلبة علاجاً جيداً للتخلص من اضطرابات المعدة والحموضة، وكما أنها تعتبر من الأعشاب المفيدة التّي تعالج اضطرابات القولون، فيمكن استخدام مشروب الحلبة أو إضافة ملعقةٍ من حبوب الحلبة إلى أطباق السّلطة للعلاج، كما أنّ حبوب الحلبة تفتحالشّهية وتسرّع عملية الهضم لغناها بالألياف.


فوائد الحلبة للبشرة والجسم: تعالج حبوب الحلبة العديد من المشاكل الجلديّة؛ كالأكزيما والحروق والتّهابات الجلد والحروق ومرض النّقرس،فيمكن استخدام الحلبة كقناعٍ ووضعه على المنطقة المراد علاجها يومياً لملاحظة النّتائج، كما يمكن استخدام مسحوق الحلبة المضاف إليهالقليل من العسل للتخلص من التّجاعيد وجفافِ الجلد.


 فوائد الحلبة لعلاج مرض السّكري: تخفّض نسبة السّكر في الدم لحد كبير، وتحافظ على مستوى السّكر في الدم، وتخفّض مستوىالدهون الثّلاثية والكولسترول بالدم.


 

 زيادة الوزن: تزيد من الوزن بشكل ملحوظ خاصة لمن يعانون من النحافة المفرطة، وتعد الحلبة عن طريق تحميصها بالزيت، ثم وضعها مع الحليب وغليه.

الحلبة الحلبة مع الحليب حلبة أوراق الحلبة أوراق الحلبة غنية بفيتامين ج

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الحلبة المطحونة.. إليك فوائدها

ترشيحاتنا

شاهد.. الظهور الأول للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما

وليد الفيل : الترشح لم يكن في حساباتي.. وما حدث في انتخابات الأهلي «عبث»

سرقوا حسابي.. جمال الغندور يتبرأ من جملة «الأهلي أكبر مفسدة في مصر»

عمرو الدردير محذرًا : حسابي على فيسبوك تم اختراقه.. ولا علاقة لي بما ينشر

الشركة الراعية تعلن موعد طرح قميص الزمالك الجديد وسعره للجماهير

الأزهر يعلن مواد ومناهج الصف الرابع الابتدائي الأزهري ومعايير التقييم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يكشف عنه

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

رسالة قوية من الرئيس السيسي لوزير الري عن ملف المياه.. فيديو

أزمة كبيرة.. مدرب الأهلي يتدخل بعد غضب نجم الفريق

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواقف في حياة حسن أرابيسك.. السعدني وفول نور الشريف وترشيح أحمد زكي بمدرسة المشاغبين

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ