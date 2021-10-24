إبراهيم سعيد : والدي سبب انتقالي للأهلي وبداية مشواري فى الزمالك

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ‘ن بداياته كانت فى ناشئين نادي الزمالك وليس الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" بداياتي فى الناشئين مع نادي الزمالك ولكن والدي كان أهلاويا وقال لي ستلعب فى الأهلي".

وأضاف:" لعبت فى أندية جماهيرية الأهلي والزمالك والإسماعيلي ذات الطابع الخاص، وكنت أتمني اللعب فى المصري البورسعيدي".

ويضم برنامج أوضة اللبس، إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، كمحلل فني لمباريات الدوري المصري، وسيكون ضيف الحلقة الأولى للبرنامج اليوم السبت.

ويظهر أحمد فتحي نجم كرة القدم المصرية فى حلقة الأحد من برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد.

تضم كتيبة عمل برنامج أوضة اللبس ،محمد مراد رئيس تحرير ومحمد ربيع و علي سمير ورامي ناجي

ومحمد جمال.