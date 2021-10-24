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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطير .. والظهور الأول لنانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت الظهور الأول للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما و ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطيرو دينا فؤاد تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

شاهد.. الظهور الأول للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما

 

في أول ظهور لهما بعد شائعة انفصالهما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم من حفل عشاء.

 

الباب اترزع في وشي.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطير

 

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عبر خاصية ستورى على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام عن تعرضها لحادث وإصابتها في يدها.

 

أهم حاجة في حياتي..دينا فؤاد تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي

 

أكدت  الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، أنها جمعتها كيمياء واضحة بالفنان محمود عبد المغني في حكاية ماريونيت من مسلسل ورا كل باب .

 

السوشيال ميديا بتخرب بيوت.. دينا فؤاد تتحدث عن نجاح ماريونيت.. فيديو

 

كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، عن سر نجاح حكاية " ماريونيت" من مسلسل وراء كل باب وعن  كواليس تحضيرها للشخصية .

 

هل تعمد أليك بالدوين إطلاق الرصاص على طاقم تصوير فيلمه الجديد؟

 

مازالت قضية مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز على يد الممثل أليك بالدوين متصدرة عناوين الصحف الأجنبية والعربية باعتبار الحادث مأساة حقيقية لها الكثير من الأبعاد. 

 

تارا عبود بطلة فيلم أميرة تكشف صعوبات العمل| خاص

 

كشفت الفنانة تارا عبود عن أصعب ما واجهها في تصوير فيلم "أميرة" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم أول أمس.

 

ملك احمد زاهر نانسي عجرم دينا فؤاد الرئيس السيسي نجاح ماريونيت

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شاهد.. الظهور الأول للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما

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