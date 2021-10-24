أخبار الفن: ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطير .. والظهور الأول لنانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت الظهور الأول للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما و ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطيرو دينا فؤاد تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

في أول ظهور لهما بعد شائعة انفصالهما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم من حفل عشاء.

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عبر خاصية ستورى على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام عن تعرضها لحادث وإصابتها في يدها.

أكدت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، أنها جمعتها كيمياء واضحة بالفنان محمود عبد المغني في حكاية ماريونيت من مسلسل ورا كل باب .

كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، عن سر نجاح حكاية " ماريونيت" من مسلسل وراء كل باب وعن كواليس تحضيرها للشخصية .

مازالت قضية مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز على يد الممثل أليك بالدوين متصدرة عناوين الصحف الأجنبية والعربية باعتبار الحادث مأساة حقيقية لها الكثير من الأبعاد.

كشفت الفنانة تارا عبود عن أصعب ما واجهها في تصوير فيلم "أميرة" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم أول أمس.