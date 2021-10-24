عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

السوشيال ميديا بتخرب بيوت.. دينا فؤاد تتحدث عن نجاح ماريونيت.. فيديو

دينا فؤاد
دينا فؤاد

كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، عن سر نجاح حكاية " ماريونيت" من مسلسل وراء كل باب وعن  كواليس تحضيرها للشخصية .

قالت دينا فؤاد :" أنا شايفه انهم خمس حلقات ولكن حققوا صدي قوى  ، والقصة ناقشت الفطور الزوجي وكشفت أن السوشيال ميديا قد تتسبب في خراب البيت ،بسبب الجروبات الكثيرة اللي بيدخلوا عليها الستات".

 

أضافت دينا فؤاد:" مؤخرآ أصبحت يتم مناقشة    قضايا حقيقه موجوده من واقع الشارع وداخل كل بيت ،  فهو يتكلم  عن اللي ورا كل باب من البيوت المصريه ،وارى أن الحلقات قد  نجحت يمكن علشان معظمها معتمد علي قصص حقيقه من الواقع ويمكن عشان معانا مؤلف محترف مثل  محمد سيد البشير اللي عمل فيلم مكسر الدنيا وهو  فيلم العارف ".

 

تابعت :" بالاضافة لوجود المؤلفة  منه عبيد، سيناريست  شابة لسه عندها الطموح ،بالاضافة اننا معانا مخرج بجد انا اتفاجئت بيه استاذ احمد صالح هوعلى  المستوي الشخصي، انسان بيعرف يحتوي الممثل و بيعرف يطلع احسن ومابيشتغلش عدد ساعات طويله عكس اللي انا متعوده عليه الفتره الاخيره ، علي مستوي العملي هو عارف عايز ايه و بيصور منين وهيعمل وياخد ايه ويقص ايه منين وخلاص هو فاهم فطلع مننا احنا احساس عالي جدا ".

تكريم دينا فؤاد في صدى البلد:

 

حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام ٢٠٢١.

 

وحققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا هذا العام حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت من ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب ؛ واستطاعت دينا تحقيق ردود أفعال واسعة على دورها في المسلسل

 

كما تمكنت دينا فؤاد من تحقيق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي وذلك خلال دور قدرية في مسلسل اللي مالوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

 

حرصت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني على الظهور من خلال لايف عبر تطبيق “إنستجرام”، للحديث عن نجاح حكاية "ماريونيت".

 

وقال محمود عبد المغني: “مبسوط إن حكاية ماريونيت عجبتكم، كل الناس اللي في المسلسل كانت عايزة تعمل حاجة .. من البداية فيه حماس .. وكان فيه روح حلوه اننا نقدم عمل قوي .. وان يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها .. وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً .. وانا ودينا فؤاد سمن على عسل اهو".

 

 

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" العديد من المفاجآت، ولاقت ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

حكاية "ماريونيت" بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

 

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد حكاية ماريونيت ماريونيت وراء كل باب مسلسل وراء كل باب

موضوعات متعلقة

شاهد.. الظهور الأول للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد أنباء انفصالهما

الباب اترزع في وشي.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطير

مقتل مغني راب شاب بالرصاص في ظروف غامضة

تعرف على مواعيد عرض حكاية إن كبر ابنك على cbc

حريق واستقالة وخناقة وتجاهل وإصابة.. 6 أزمات مهرجان الجونة السينمائي..تفاصيل

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

بعد ظهورهما في الجونة ..تامر هاشم يكشف حقيقة ارتباطه بـ أمينة خليل

إصابة هبة الأباصيري بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

يجب أن يعرف الجميع دورهم .. رونالدو يرد على اتهامات بونوتشي وكيليني

جوزيه بيسيرو: ندمت على الرحيل عن الأهلي.. وأريد العودة

صفات النبي محمد كما ذكرتها الشمائل المحمدية.. أدعج العينين وشعره حرير

9 أعراض نقص فيتامين ب 12: علامة منبهة في أظافرك تحذرك

اقتصاد الإمارات| ملتقى الأعمال "الإماراتي- البرازيلي للابتكار" يستكشف بيئة الأعمال في الشارقة

السوشيال ميديا بتخرب بيوت.. دينا فؤاد تتحدث عن نجاح ماريونيت.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر بسبب بركان "لابالما"

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يكشف عنه

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بينها أمريكا وألمانيا..أول رد من الدول الـ10 على طرد أردوغان سفرائها

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

47 % يصوتون له.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تكلفته 7.5مليار.. أول صور لأضخم قارب شراعي في العالم لمالكه جيف بيزوس

مواقف في حياة حسن أرابيسك.. السعدني وفول نور الشريف وترشيح أحمد زكي بمدرسة المشاغبين

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ