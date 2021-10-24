السوشيال ميديا بتخرب بيوت.. دينا فؤاد تتحدث عن نجاح ماريونيت.. فيديو

خاص لصدى البلد

كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، عن سر نجاح حكاية " ماريونيت" من مسلسل وراء كل باب وعن كواليس تحضيرها للشخصية .

قالت دينا فؤاد :" أنا شايفه انهم خمس حلقات ولكن حققوا صدي قوى ، والقصة ناقشت الفطور الزوجي وكشفت أن السوشيال ميديا قد تتسبب في خراب البيت ،بسبب الجروبات الكثيرة اللي بيدخلوا عليها الستات".

أضافت دينا فؤاد:" مؤخرآ أصبحت يتم مناقشة قضايا حقيقه موجوده من واقع الشارع وداخل كل بيت ، فهو يتكلم عن اللي ورا كل باب من البيوت المصريه ،وارى أن الحلقات قد نجحت يمكن علشان معظمها معتمد علي قصص حقيقه من الواقع ويمكن عشان معانا مؤلف محترف مثل محمد سيد البشير اللي عمل فيلم مكسر الدنيا وهو فيلم العارف ".

تابعت :" بالاضافة لوجود المؤلفة منه عبيد، سيناريست شابة لسه عندها الطموح ،بالاضافة اننا معانا مخرج بجد انا اتفاجئت بيه استاذ احمد صالح هوعلى المستوي الشخصي، انسان بيعرف يحتوي الممثل و بيعرف يطلع احسن ومابيشتغلش عدد ساعات طويله عكس اللي انا متعوده عليه الفتره الاخيره ، علي مستوي العملي هو عارف عايز ايه و بيصور منين وهيعمل وياخد ايه ويقص ايه منين وخلاص هو فاهم فطلع مننا احنا احساس عالي جدا ".

تكريم دينا فؤاد في صدى البلد:

حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام ٢٠٢١.

وحققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا هذا العام حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت من ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب ؛ واستطاعت دينا تحقيق ردود أفعال واسعة على دورها في المسلسل

كما تمكنت دينا فؤاد من تحقيق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي وذلك خلال دور قدرية في مسلسل اللي مالوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

حرصت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني على الظهور من خلال لايف عبر تطبيق “إنستجرام”، للحديث عن نجاح حكاية "ماريونيت".

وقال محمود عبد المغني: “مبسوط إن حكاية ماريونيت عجبتكم، كل الناس اللي في المسلسل كانت عايزة تعمل حاجة .. من البداية فيه حماس .. وكان فيه روح حلوه اننا نقدم عمل قوي .. وان يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها .. وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً .. وانا ودينا فؤاد سمن على عسل اهو".

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" العديد من المفاجآت، ولاقت ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

حكاية "ماريونيت" بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".