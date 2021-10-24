الباب اترزع في وشي.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطير

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عبر خاصية ستورى على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام عن تعرضها لحادث وإصابتها في يدها.

وقالت ملك أحمد زاهر :" أنا راضية الحمد لله ؛ كنت منزله ستورى بقول افتحوا يا بتوع الاكشن أنا جاية ، تقريبا الباب اتفتح او اترزع في وشي ، قدر الله ماشاء فعل "

تابعت ملك أحمد زاهر :" تعرضت لحادث تسبب في إصابة ذراعي ولكنني أحمد الله على ذلك فلم يصب أحدًا من أفراد عائلتي في الحادث".

اختتمت ملك أحمد زاهر :" تابعت التعليقات على خبر إصابتي وللأسف كان صادمة لي ؛ هي الشماتة كمان في المرض ربنا يشفيني ".

في أول تعليق لها بعد إعلان والدتها إصابتها في يدها كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل حالتها الصحية وسبب تعرضها لذلك.

وقالت ملك أحمد زاهر: "تعرضت لحادث خارج القاهرة؛ وتعرضت لإصابه في ذراعي وبعض الكدمات".

وأضافت ملك أحمد زاهر: "أنا الحمد لله بخير؛ وسأعود إلى القاهرة وسأخضع لبعض الفحوصات الطبية".

ونشرت زوجة الفنان أحمد زاهر صورة لابنتها ملك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن عن إصابتها.

وظهرت ملك أحمد زاهر فى الصورة وهى مصابة فى ذراعها اليسرى.

وقالت هدى زوجة أحمد زاهر: “الله لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وماشاء فعل”.

إطلالة ملك أحمد زاهر

وحرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ملك أحمد زاهر بإطلالة بسيطة ومحتشمة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وحمل فستان ملك أحمد زاهر توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، أنتعلت حذاء أنيقا بكعب عالي باللون الفضي وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.