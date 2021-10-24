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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أهم حاجة في حياتي..دينا فؤاد تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي

دينا فؤاد
دينا فؤاد

أكدت  الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد ، أنها جمعتها كيمياء واضحة بالفنان محمود عبد المغني في حكاية ماريونيت من مسلسل ورا كل باب .

وقالت دينا فؤاد :" أسير بخطوات ثابته مع شركة الانتاج بدايه مع الاخ الكبير مع  محمد رجب مرورا  بمسلسل "الاختيار"  اللي اتكرمت عليه من القوات المسلحه و الرئيس عبد الفتاح السيسي وده كان اهم تكريم في حياتي ".

 

أضافت:"  مرورآ بمسلسل جمال الحريم اللي حقق حالة من الجدال والمشاهده العاليه واللي مالوش كبير مع نجمه لها جمهور علي مستوي العالم الوطن العربي بالملايين مثل ياسمين عبد العزيز و اخيرآ ورا كل باب".

 

وعن الكيمياء بينها وبين محمود عبدالمغني قالت :"  تفاجئت به،  انا اعرفه على المستوي الشخصي من زمان من ايام مسلسل  الدالي،  ومن الناس اللي بحب اتفرج عليه".

اختتمت :" أنا  من جمهوره ممثل تقيل عنده ادواته كفاية فيلم  دم غزال ، وأيضا عمل مشهد واحد في فيلم  صاحب المقام وقف الناس كلها بسبب مشهد فهو ممثل تقيل جدا".

تكريم دينا فؤاد في صدى البلد:

 

حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام ٢٠٢١.

 

وحققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا هذا العام حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت من ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب ؛ واستطاعت دينا تحقيق ردود أفعال واسعة على دورها في المسلسل

 

كما تمكنت دينا فؤاد من تحقيق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي وذلك خلال دور قدرية في مسلسل اللي مالوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

 

حرصت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني على الظهور من خلال لايف عبر تطبيق “إنستجرام”، للحديث عن نجاح حكاية "ماريونيت".

 

وقال محمود عبد المغني: “مبسوط إن حكاية ماريونيت عجبتكم، كل الناس اللي في المسلسل كانت عايزة تعمل حاجة .. من البداية فيه حماس .. وكان فيه روح حلوه اننا نقدم عمل قوي .. وان يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها .. وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً .. وانا ودينا فؤاد سمن على عسل اهو".

 

 

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" العديد من المفاجآت، ولاقت ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

حكاية "ماريونيت" بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

 

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد صدى البلد محمود عبد المغني الرئيس عبد الفتاح السيسي الاختيار

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