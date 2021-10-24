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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عبود بطلة فيلم أميرة تكشف صعوبات العمل| خاص

تارا عبود
تارا عبود

كشفت الفنانة تارا عبود عن أصعب ما واجهها في تصوير فيلم "أميرة" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم  أول أمس.

وقالت تارا عبود  في تصريحات ل"صدى البلد":أصعب ما واجهني أنني أمثل مع نجوم كبار ومخرج مثل محمد دياب، الذي كان حريصا على العمل معي على كل تفصيلة، بالفيلم الذي يكشف عن  الجانب الإنساني من القضية الفلسطينية.

 

مؤتمر صحفي لفيلم “أميرة” بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وكان قد اقيم مؤتمر صحفي لفيلم “أميرة” بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحرص أبطال الفيلم وصناعه على التواجد للحديث عن كواليسه والصعوبات التي واجهتهم.

وقالت الفنانة تارا عبود ، بطلة العمل: "كنت متحمسة أنني جاء لي دور من أحلامي، فغطى هذا الأمر على خوفي".

المخرج محمد دياب كان قد كشف تفاصيل فيلمه الجديد “أميرة” الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم  أول امس الجمعة .

وتحدث محمد دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في دولة  فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد أنه مستوحى من أحداث حقيقية.

حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاث جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم “آفاق”، وهما جائزتا لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.

وجاء في حيثيات منح الجائزتين طبقا للجنة التحكيم، أن الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيدًا، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة، لخلق قصة معقدة وموترة عن معنى العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة.

من وجهة نظر اللغة السينمائية، فإن استخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصالا بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام، والمخرج خلق قصة تصل للأعماق، حيث يكون الضحايا مرة أخرى الأصغر سناً ، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.

تارا عبود فيلم اميرة مهرجان الجونة السينمائي أميرة صدى البلد

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