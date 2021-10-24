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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي فى الزمالك

صدى البلد

كشف شادي محمد مقدم برنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار عن عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي فى الزمالك.

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامجه أوضة اللبس:" أشرف بن شرقي تلقي عرضا من الدوري القطري بقيمة 7 ملايين يورو للرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف شادي محمد:" عرض الزمالك وصل ل 5 ملايين و700 الف يورو فى ثلاث مواسم".

وتابع شادي محمد:" أري أن الزمالك يكرر ما حدث مع فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، لابد من حسم قصة أشرف بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويضم برنامج أوضة اللبس، إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، كمحلل فني لمباريات الدوري المصري، وسيكون ضيف الحلقة الأولى للبرنامج اليوم السبت.

ويظهر أحمد فتحي نجم كرة القدم المصرية فى حلقة الأحد من برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد.

تضم كتيبة عمل برنامج أوضة اللبس ،محمد مراد رئيس تحرير ومحمد ربيع وعلي سمير ورامي ناجي ومحمد جمال.

الزمالك إبراهيم سعيد الأهلى الدوري المصري فرجاني ساسي أشرف بن شرقي شادي محمد الدوري القطري برنامج اوضة اللبس مباريات الدوري المصرى نجم الاهلي السابق

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