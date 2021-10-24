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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على طريقة حزمنى يا.. شريف منير يعزف الدرامز ومحمد هنيدي يشاركه الغناء| فيديو

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي

استضاف الفنان محمد هنيدي الفنان شريف منير ومدحت صالح في برنامجه " هنيدي شو " المذاع على فضائية المحور.

وبدأ الفنان شريف منير يشارك الفرقة الموسيقية ويعزف معهم " الدرامز"، وقام محمد هنيدي ومدحت صالح بمشاركته الغناء، وسط حماس وتفاعل شديد من الجمهور .

وقال الفنان محمد هنيدي ، إن أول مشهد لشريف منير في مسرحية " حزمني يا" وهو يعزف الدرامز.

وكشفت قناة “المحور” عن مواعيد عرض برنامج “هنيدى شو”، ، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :"بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجأة والانبهارات .. حصريًا على قناة المحور الجمعة 22 أكتوبر".

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

هنيدي قرر يبقي مغني خلاص و دي كانت النتيجة 🎙😂 - YouTube

 

  

محمد هنيدي شريف منير مدحت صالح هنيدى شو حزمني يا الدرامز

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على طريقة حزمنى يا.. شريف منير يعزف الدرامز ومحمد هنيدي يشاركه الغناء| فيديو

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