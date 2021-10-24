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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقترب الرحيل؟.. مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول تصل إلى طريق مسدود

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده، وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح وممثليه، لتجديد عقد النجم المصري، وصلت إلى طريق مسدود.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رامي عباس وكيل محمد صلاح، طالب بحصول محمد صلاح على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للموافقة على التجديد للريدز، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول لأنه يتعارض مع سقف الرواتب.

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وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في صيف 2023.

محمد صلاح: مستقبلي مع ليفربول ليس بيدي

في سياق متصل، أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في الاستمرار بالنادي، لكن الأمر ليس بيده، مشيرًا إلى أنه لن يقدر على اللعب أمام “ الريدز” حال مغادرته للفريق."

وقال محمد صلاح في حوار لشبكة “سكاي سبورتس”:"إذا سألتني، فأنا أحب أن أبقى في ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية."

وأضاف:" تجديد عقدي؟ لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، إنه ليس في يدي.. الأمر يعتمد على ما يريده النادي وليس عليً."

وعند سؤاله عما إذا يوجد نادي يرغب في اللعب له في المستقبل حال رحيله عن ليفربول، قال:"في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، ومن شأن ذلك أن يجعلني حزينا، إنه أمر صعب ، لا أريد أن أتحدث عنه ، لكنه سيجعلني حزينًا حقًا".

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