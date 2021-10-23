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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب: محمد صلاح يمكنه الاستمرارية فى الملاعب وفوجئت بهدف أتليتكو

محمد - صلاح
محمد - صلاح

علق الألماني  يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أداء محمد صلاح نجم الريدز قبل مباراة مانشستر يونايتد غدا الأحد في ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

 

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، كما عادل الرقم القياسي لديدييه دروجبا كأكثر الأفارقة تسجيلا في الدوري الإنجليزي بـ 104 هدف.

 

وقال الألماني يورجن كلوب عن محمد صلاح في تصريحات إعلامية : محمد صلاح أول لاعب يصل للتدريب وغالبا يكون آخر المغادرين أنت بحاجة إلى الحظ، لأن الأشياء يمكن أن تحدث مثل الإصابات وأشياء من هذا القبيل.

 

أضاف: أعتقد أن الاحتراف لدى كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو هو على الأرجح الشيء الوحيد الذي يمكنك مقارنته بنسبة 100٪.

 

وعن تجديد عقد محمد صلاح قال يورجن كلوب : بالطبع استمراريته فى صفوف فريق ليفربول ستفيد محمد صلاح شخصيا ويستفيد الفريق الذي يلعب له وآمل أن يكون هذا الفريق هو نحن.

 

وقال يورجن كلوب ايضا : لقد قلتها من قبل أشعر بالامتنان اني عملت مع لاعبين كهؤلاء بمسيرتي وعندما انطلق محمد صلاح لعمق منطقة أتليتكو مدريد لم أعتقد أنه كان سيسجل لكن تحدي تلو الآخر جعله بهذا الشكل.

 

هدف صلاح فى شباك أتليتكو مدريد


وأضاف يورجن كلوب : جودة محمد صلاح لا تصدق انظروا لهدفه ضد أتليتكو مدريد ويمكنكم تخيل كم ان مدافعي الفريق الاسباني  يعرفون جودته وقدرته وكم كانوا يائسين للدفاع ضده لكن لم يتمكنوا من ذلك.

 

وتابع المدرب الألماني: محمد صلاح لاعب مميز جدًا وأنا سعيد وراض ليس عن صلاح وحسب بل جميع اللاعبين حيث إنه لدي شعور إيجابي عندما تكون لديهم الكرة بأن شيء جيد سيحدث.

 

وعن استمرارية محمد صلاح فى الملاعب قال يورجن كلوب : بالطبع وهو بحاجة للبقاء بدون إصابات وحسب لكن احترافية كليهما شيء رائع ومقارب من بعضهما البعض محمد صلاح محترف لأعلى درجة وهو أول من يصل وآخر من يغادر التدريبات.

 

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

يورجن كلوب محمد صلاح مانشستر يونايتد أولد ترافورد الدوري الإنجليزي جيمي فاردي ليستر سيتي دروجبا كريستيانو رونالدو أتليتكو مدريد

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