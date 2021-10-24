بث مباشر.. كلمة رئيس الوزراء خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021

حرصا من موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم لكم البث المباشر لـ كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه .

وأضاف محمد عبد العاطي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وجهنا الدعوة لإثيوبيا أكثر من مرة ولم يردوا على الدعوة ولم يعتذروا عن عدم المشاركة".

وأضاف محمد عبد العاطي: "نحن منفتحون على الجميع ونشارك الخبرات مع العديد من دول العالم في ملف المياه".