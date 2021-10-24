محمد حماقى يحتفل بـ البومه الجديد فى بث مباشر الثلاثاء

نشر الفنان محمد حماقى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن احتفاله عبر بث مباشر يوم الثلاثاء المقبل بالبومه الجديد.

وقال محمد حماقى :"استنوني يوم الثلاثاء الساعة 7 بالليل في لايڤ سيشن على انستجرام لتوقيع الألبوم، هختار 10 من الكومنتس على الپوست ده وعلى اللايڤ يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضيلهم على پوستر الألبوم".

محمد حماقى

حققت أغنية “لا ملامة” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا جداً وتخطت حاجز المليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “لا ملامة ع اللي حبه لا ملامة .. ده اللي ساب في القلب يجي مائة علامة .. مش طبيعي لو ظهر بتقوم قيامة .. من أول مقابلة سحر عينه ناداني”.

الطريقة شد قلبي بالطريقة .. مُت فيه سلمت من أول دقيقة .. وأعمل إيه كان لازم أضعف في الحقيقة .. دي عيون ثبتوني نص ساعة في مكاني .. عودت عيني .. على الضحكة دي ..وأنا زاد حنيني المرة دي".

حفل محمد حماقى

وكان محمد حماقي أحيا أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد إمتدادا للاحتفالات ألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات محتلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره علي برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة بي العالمية .

تفاصيل حفل محمد حماقي.

صعد محمد حماقي علي خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت اهم حفلاته.