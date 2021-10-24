مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يعمق جراح رفقاء رونالدو بالهدف الثالث

سجل فريق ليفربول، الهدف الثالث في شباك المان يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث مستغلا ارتباك دفاع اليونايتد من تمريرة عرضية من ارنولد.

ومع الدقيقة 3 من عمر اللقاء برونو فيرنانديز استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ورد ليفربول مع الدقيقة 5 بالهدف بعدما استلم صلاح الكرة بين مدافعي يونايتد ثم مرر الكرة لنابي كيتا المنطلق داخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس دي خيا ثم سدد الكرة على يسار الحارس بسهولة في الشباك.

وحاول صلاح تعزيز تقدم ليفربول بالدقيقة 8، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

وجاء هدف ليفربول الثاني بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليفربول وصلت الكرة لترينت أرنولد داخل منطقة الجزاء جهة اليمين الذي أرسل تمريرة عرضية حولها ديوجو جوتا بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني في الشباك.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لاقتناص الثلاث نقاط من مانشستر يونايتد لمواصلة مطاردة تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعاملي الأرض والجمهور، لاستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي، على حساب ليفربول.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز السادس برصيد 14 نقطة (فاز ففي 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما)، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 18 نقطة (فاز في 5 وتعادل في 3).

