هندسة عين شمس تعلن تعليمات خاصة لطلاب البرامج التخصصية

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن موعد عقد امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية يوم الاربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 م
وذلك على النحو التالي :
امتحان اللغة الانجليزية : من 12:30 ظهرا حتى 2:30
امتحان الرياضيات : من 2:30 وحتى 4:30
مكان الامتحان : مدرج ج
وشددت كلية الهندسة علي ضرورة اتباع التعليمات التالية :
1. التواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة على الأقل
2. طباعة ال QR code الخاص بالامتحانين.
3. الالتزام بارتداء الكمامة الطبية واتباع الاجراءات الاحترازية
كما أ علنت الكلية تعليمات خاصة لطلاب البرامج التخصصية بالروابط التالية مواعيد الارشاد الأكاديمي
المستوى العام:
https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...
برنامج الهندسة المعمارية:
https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...
برنامج الهندسة المدنية:
https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...
برنامج الهندسة الكهربائية:
https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...
برنامج الهندسة الميكانيكية:
https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...