ستغير كل شيء.. مؤسس تويتر  يحذر من أزمة خطيرة

كتب مؤسس موقع التوصل الاجتماعي تويتر، جاك دورسي، تغريدة حول مشكلة ارتفاع الأسعار في أمريكا والعالم أجمع، مؤكدا أن هذه الأزمة ستغير كل شيء.

وكتب دورسي في تغريدة علي تويتر، أمس السبت: "أزمة التضخم الكبيرة ستغير كل شيء. إنها تحدث الآن".

وتأتي التغريدة تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك لأعلى مستوى له في 30 عاما في أمريكا، الأمر الذي يزيد القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما توقعه الخبراء.

وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة الماضي، بأن ضغوط التضخم من المرجح أن تتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، في أشارة إلى أنها قد تستمر العام المقبل.

وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريبا في التراجع عن الإجراءات غير العادية التي قدمها لمساعدة الاقتصاد، ويقول منتقدوها إنها أدت إلى زيادة التضخم.