النشرة الاقتصادية الأحد.. الجنيه الإسترليني يرتفع 7 قروش في أسبوع.. العملات العربية تستقر بختام تعاملات اليوم.. تباين أسواق المال الخليجية والبورصة تعيد أمجادها

يستعرض موقع صدى البلد الاخبارى ابرز الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد وتاتى فى مقدمتها..الجنيه الإسترليني يرتفع 7 قروش فى أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم..استقرار العملات العربية و تباين البورصات الخليجية و بورصة مصر تعيد أمجادها..

فيما يلي اهم الاخبار:



الإسترليني يرتفع 7 قروش.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم



ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 24 أكتوبر وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 24-10-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر ..بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.4جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع.



ارتفاع وانخفاض فى اسواق المال الخليجية.. البورصة المصرية تعيد أمجادها



شهدت أسواق الخليج أولى جلسات الأسبوع سلسلة من الأحداث المثيرة بالتزامن مع انطلاق موسم النتائج بالسرعة القصوى.



تراجع سوق الاسهم السعودية:



وتراجع السوق السعودي من مستويات قياسية مع ضغوط بيعية على أسهم البنوك الكبرى التي كشفت قوائمها المالية للربع الثالث عن قفزة في مخصصات خسائر الائتمان.



انخفاض بورصة قطر :



وتراجعت بورصة قطر في تعاملات هادئة رغم صعود سهم ازدان العقارية بعد قفزة في الأرباح الفصلية بنحو الثلثين، فيما واصل السوق الكويتي مساره الصاعد ليغلق المؤشر الرئيسي للسوق عند قمة جديدة.



بدعم الأسهم القيادية ..ارتفاع سوق المال الاماراتى



وارتفع سوقا الإمارات بدعم من الأسهم القيادية في وقت تراجع فيه سهم الاتحاد العقارية بنحو 5% بالتزامن مع تقارير حول تحقيقات تجريها السلطات الإماراتية حول شبهة تلاعب مالي، في وقت قال فيها متحدث باسم الشركة لـCNBC عربية إن المخالفة محل التحقيق انعكست آثارها بالفعل في قوائم مالية سابقة للشركة.



ودعت الخسائر.. 66 مليون جنيه أرباح مصر للفنادق خلال 3 شهور



أعلنت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات قطاع الأعمال العام تحولها للربحية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021-2022 وسجلت صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



تحديث الصناعة تعلن موعد إطلاق خطة تطوير صناعة العسل الأسود



نظم مركز تحديث الصناعة، عدداً من الزيارات الميدانية لعصارات العسل الأسود في قنا وذلك تمهيداً لإطلاق خطة تطوير صناعة العسل الأسود اليوم الأثنين في قنا، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المشاركة في تنمية التكتلات الاقتصاديه بالصعيد