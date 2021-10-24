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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسترليني يرتفع 7 قروش.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

اسعار العملات - الاجنبية
اسعار العملات - الاجنبية ختام الأحد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 24 أكتوبر وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.


سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع. 
 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 18.17 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع مسجلة ارتفاعا نحو 6 قروش خلال أسبوع.


وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 21.48 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع مرتفعا 7 قرش مقارنة بيوم الأحد الماضى.


وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.02 جنيه للشراء و 17.19 جنيه للبيع بزيادة 19 فى أسبوع.


ووصل سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.86 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع.



واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع .


كما رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.69جنيه للشراء و 13.87 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر.
 

العملات الاجنبية اليورو بنك مصر الجنيه المصري اليوم الأحد

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