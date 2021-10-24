استلام الأدوية من الصيدليات.. خدمة جديدة بمشروع علاج المحامين

أضافت نقابة المحامين خدمة جديدة لمشروع العلاج للأعضاء وأسرهم، وهى استلام العلاج مباشرة من خلال الصيدليات المتعاقدة مع المشروع.

وقررت النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ إضافة خدمة جديدة إلى مشروع العلاج، وهي استلام الأدوية مباشرة من الصيدلية دون القدوم إلى النقابة للحصول على الخطاب، وذلك بناء على الشروط التالية:

يمكنك الآن استلام الأدوية مباشرة من الصيدلية دون القدوم إلى النقابة للحصول على الخطاب كل ما عليك هو إرسال رسالة واتس بأسماء الأدوية ومن قررها والكميات، مع إرسال صورة البطاقة العلاجية، وتحديد اسم الصيدلية المطلوب استلام الدواء منها .

• سيتم استلام الأدوية من الصيدلية بعد 48 ساعة من إرسال الطلب.

• يسري تطبيق هذه الخدمة فقط لمن سبق لهم إرفاق ملف طبي كامل لمشروع العلاج يفيد الحالة المرضية.

• يتم تحديد اسم الصيدلية المطلوب استلام الدواء منها وهم «صيدلية طلعت حرب – صيدلية د/عادل الميري – صيدلية الانتكخانة – صيدلية حجر».

• ترسل الطلبات من الساعة 5 مساء وحتى 12 منتصف الليل على واتس أب.