سمية الخشاب تسخر من هزيمة اليونايتد بحضن مع أحمد زاهر.. صور

سخرت الفنانة سمية الخشاب، من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد من فريق ليفربول بخماسية نظيفة ضمن مباريات الدوري الانجليزي.

ونشرت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة لها برفقة أحمد زاهر من فيلم راندفو " .

وكتبت سمية الخشاب :" قريبًا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحح".

أنت في سنة كام؟.. سمية الخشاب تسخر من متابع تسبب في إحراجها

تحرص النجمة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها أحدث أخبارها وإطلالاتها المختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشرت "سمية" صورة لأحدث إطلالاتها، وأرفقت عليها تعليقًا ساخرًا وهو «إث إث أنا الثعبان»، وسرعان ما تفاعل الآلاف من متابعيها معها، وعلق أحد المتابعين، قائلًا: "كنتي في يوم من الأيام فتاة أحلامي، لكن لم أكن أتوقع إنك بالهيافة دي".

من جانبها، ردت الفنانة على تعليق المتابع، بشكل ساخر من صغر عمره متسائلة: قائلة: "أنت في سنة كام يا حبيبي؟"

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.