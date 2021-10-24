عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تسخر من هزيمة اليونايتد بحضن مع أحمد زاهر.. صور

سمية الخشاب
سمية الخشاب

سخرت الفنانة سمية الخشاب، من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد من فريق ليفربول بخماسية نظيفة ضمن مباريات الدوري الانجليزي.

ونشرت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة لها برفقة أحمد زاهر من فيلم راندفو " .

وكتبت سمية الخشاب :" قريبًا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحح".

أنت في سنة كام؟.. سمية الخشاب تسخر من متابع تسبب في إحراجها

تحرص النجمة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها أحدث أخبارها وإطلالاتها المختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشرت "سمية" صورة لأحدث إطلالاتها، وأرفقت عليها تعليقًا ساخرًا وهو «إث إث أنا الثعبان»، وسرعان ما تفاعل الآلاف من متابعيها معها، وعلق أحد المتابعين، قائلًا: "كنتي في يوم من الأيام فتاة أحلامي، لكن لم أكن أتوقع إنك بالهيافة دي".

من جانبها، ردت الفنانة على تعليق المتابع، بشكل ساخر من صغر عمره متسائلة: قائلة: "أنت في سنة كام يا حبيبي؟"

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب ليفربول مانشيستر يونايتد تويتر

موضوعات متعلقة

تكريم صلاح عبد الله واسم سمير غانم.. أبرز لقطات افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

"مشوار لحد هناك".. محمد رمضان يستقر على اسم مسلسله الرمضاني بشكل مبدئي

دنيا سمير غانم تغيب عن تكريم والدها في ملتقى القاهرة للمسرح

مؤلفة حكاية على الهامش بمسلسل إلا أنا: نرمين الفقي اختيار مميز للبطولة

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

لقاء الخميسي ونضال الشافعي يحققان حلم ميرنا الفقي

شاهد... عمر كمال بـ "تي شيرت الزمالك" من ملعب كلاسيكو الأرض

رب العرش نجاني.. تعرض مخرجة شهيرة لإصابة في عينها

ترشيحاتنا

مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع..فيديو

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

ديربي إيطاليا .. يوفنتوس يخرج بنقطة من أرض إنتر بهدف قاتل

ننشر أسباب القضاء لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.. مستندات

والد المصورة السينمائية هالينا هاتشينز القتيلة برصاص الممثل اليك بالدوين يبرئ ذمة قاتلها

انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي .. عواصف قوية تضرب أمريكا |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

عظام أسماك وأصوات أشباح ودم..حكاية دجال منشأة ناصر مع المطلقات لمدة اعوام

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

مقبلون على الذروة.. الكشف عن موعد انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. فيديو

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 50٪ .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ