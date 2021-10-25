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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير الكلية البحرية لـ "صدى البلد": منظومة التعليم لدينا أصبحت رقمية

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية

قال اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، مدير الكلية البحرية، أنه تم تطوير جميع المناهج الدراسية داخل الكلية البحرية، وأصبحت منظومة التعليم بداخلها منظومة تعليم رقمي، مشيراً إلي أن الكلية تُعد إحدى أعرق المؤسسات العسكرية العريقة في مختلف دول العالم ومشهود لها بالكفاءة والسمعة العالمية.

وأكد مدير الكلية البحرية على أن هناك تطورا كبيرا في منظومة العمل داخل الكلية في الوقت الراهن، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال تصريحات له لـ "صدى البلد" بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية.

إعداد الطالب

أوضح اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، أنه يتم إعداد الطالب من خلال فترة التدريب المركز، وتنقسم لجزئين، الأولى منها هي فترة الإعداد العسكري في الكلية الحربية لمدة 45 يوم، ثم فترة الإعداد بالكلية البحرية.

ويتم إعداد الطالب بدنيا من خلال برامج وطوابير ثابتة في تمارين لرفع الكفاءة البدنية تشمل السباحة والدراجات واختراق الضاحية، بالإضافة إلى إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل الصاعقة البحرية والغطس.

زيارات متبادلة

قال اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، إن طالب الكلية البحرية خلال فترة دراسته بالكلية ، يقوم بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر، كما أن هناك تواصلا كبيرا وتبادل زيارات للطلبة بين الدول المختلفة، يتم خلالها إكساب الطلبة مهارات عديدة، بعد رؤية مسارح عمليات مختلفة وتكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

الكلية البحرية ومجابهة فيروس كورونا

أكد اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، مدير الكلية البحرية، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩" أصبح هو التهديد الأكبر الذى يواجه كافة الدول على مستوى العالم، لذلك، اتخذت الكلية البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة خطوات جادة منذ بداية ظهورالفيروس للحد من إنتشاره، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشاره بالكلية للحفاظ على الطالب.

وأوضح مدير الكلية البحرية أنه من أبرز هذه الإجراءات بث الوعى لدى "الضباط - الطلبة - الدرجات الأخرى" داخل الكلية بمدى خطورة التهاون فى إتخاذ الإجراءات الاحترازية، كذلك توقيع الفحص الطبى لجميع طلبة كلية الدفاع الجوي قبل الدخول إلى الكلية، وتوفير أماكن عزل مجهزة بحيث تكون قادرة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي يتم إكتشافها، كما أنه تم تطعيم كافة أفراد المنظومة داخل كلية الدفاع الجوي.

رسالة للخريجين ولأسر هم

وجه اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، مدير الكلية البحرية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلي الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم علي مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتي يكونو دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتي تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية
اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية
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