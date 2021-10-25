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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التحلي بالانضباط.. مدير الدفاع الجوي يوجه كلمة لطلاب الدفعات الجديدة|شاهد

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر

قال اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر ، مدير كلية الدفاع الجوي ، إن الطلاب داخل الكلية يتم تأهيلهم هندسيا ، من خلال بروتوكول مبرم مع كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، مشيرا إلى أن طلاب الكلية يحملون درجة بكالوريوس هندسة من جامعة الاسكندرية .

 

وأضاف اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر ، خلال " تغطية خاصة " ، عبر " القناة الأولى " ، أن المناهج الخاصة بالكلية يتم تطويرها يوما بعد يوم ، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تألوا جهدا لتجهيز الكلية بأحدث المعامل ، والمنظومات التعليمية .

 

وأردف اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر : " تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا باحتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية " يوم عيد " ولكن يمنحنا المسؤولية بأهمية الاهتمام بالمهمة الموكلة إلينا " .

 

وتابع عمر : " أقول لأبنائنا الخريجين أن يسيروا بنهج من سبقوهم ، والكلية هي نتاج حرب أكتوبر المجيدة ، وأوصيهم بالمرؤوسين ،  والتحلي بالانضباط " . 

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، باحتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية ، عرضا لمجموعة خريجى الكليات الجوية ، وخريجى الكليات الحربية، ومجموعة خريجي الكليات البحرية، خريجة كليات الطب بالقوات المسلحة.

 

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ التلويح لـ أسر طلاب الكلية الحربية وذلك فى حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات المعاهد العسكرية.

 

مدير كلية الدفاع الجوي اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو السيسي

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